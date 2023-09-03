Дії ЗСУ не дозволяють окупантам підтримувати свої війська, — ISW

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Робота артилерії України призвела до того, що військові РФ змушені були перемістити свої артилерійські комплекси далеко від лінії зіткнення. Такі дії ускладнили їм підтримку своєї піхоти.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Аналітики повідомляють, що така ситуація не є спільною для фронту. Деякі українські підрозділи продовжують повідомляти про потужний обстріл російської артилерії, який координується за допомогою дронів РФ.

Основна дія відбувається у Запорізькому регіоні. Відомо, що влітку у цій місцевості українські війська успішно вразили російські артилерійські системи наведення. Це викликало занепокоєння у російських джерелах, які висловили побоювання щодо можливості РФ проводити контрартилерійські операції на півдні фронту із середини літа.

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти витратили більшість свого часу на зміцнення першої лінії оборони — 60%, яку вже прорвали ЗСУ. На другу та третю витратили ще менше — по 20%. Наступ українських військових продовжується.