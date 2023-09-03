ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов, которую те укрепили на 60%, — Тарнавский

Контрнаступление украинских военных на передовой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оокупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.

Об этом Тарнавский рассказал в интервью The Observer.

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Тарнавский о первой линии обороны оккупантов

"По моему мнению, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту (первую. — Ред.) линию обороны. Они готовились больше года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен", — отметил командующий.

Он рассказал, что украинские военные сейчас находятся между первой и второй оборонными линиями. ВСУ уничтожают подразделения оккупантов, которые прикрывают отход своих войск за вторую линию обороны.

Что сдерживало контрнаступление

По словам Тарнавского, контрнаступление несколько сдерживало минное поле, организованное оккупантами. За ним они ждали ВСУ, подбивая украинскую технику.

"Как только там (на первой линии обороны. — Ред.) появлялась любая техника, россияне сразу начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и ночью", — рассказал командующий.

Он отметил, что после прорыва минного барьера украинскими защитниками россияне вынуждены перемещать свои силы и резервы.

"Враг подтягивает резервы не только из Украины, но и из России", — подчеркнул Тарнавский.

Оккупанты потеряли значительную часть преимущества

По словам командующего, скоро у оккупантов не будет сил, поэтому ВСУ будут наступать быстрее. После того как украинские защитники преодолели минное поле, российские войска потеряли большую часть преимущества.

Он подчеркнул, что первая и вторая линии обороны очень разнятся. Так, вторая линия слабее построена, поэтому ВСУ смогут использовать свою технику. Однако там до сих пор есть мины.

"Чем ближе к победе, тем труднее. Почему? Потому что, к сожалению, мы теряем сильнейших и лучших. Поэтому сейчас мы должны сконцентрироваться на определенных направлениях и довести дело до конца. Как бы нам всем ни было трудно", — добавил Тарнавский.

Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как за последние дни уничтожали технику и живую силу врага на одном из самых горячих направлений фронта — Бахмутском.