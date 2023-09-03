Действия ВСУ не позволяют оккупантам поддерживать свои войска, — ISW

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Работа артиллерии Украины привела к тому, что военные РФ вынуждены были переместить свои артиллерийские комплексы далеко от линии столкновения. Такие действия затруднили им поддержку своей пехоты.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Аналитики сообщают, что такая ситуация не является общей для всего фронта. Некоторые украинские подразделения продолжают сообщать о мощном обстреле со стороны российской артиллерии, который координируется с помощью дронов РФ.

Основное действие происходит в Запорожском регионе. Известно, что летом в этой местности украинские войска успешно поразили российские артиллерийские системы наведения. Это вызвало озабоченность в российских источниках, которые выразили опасения относительно возможности РФ проводить контрартиллерийские операции на юге фронта с середины лета.

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оокупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.