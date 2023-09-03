Действия ВСУ не позволяют оккупантам поддерживать свои войска, — ISW
Работа артиллерии Украины привела к тому, что военные РФ вынуждены были переместить свои артиллерийские комплексы далеко от линии столкновения. Такие действия затруднили им поддержку своей пехоты.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
Что известно про действия ВСУ на линии фронта
Аналитики сообщают, что такая ситуация не является общей для всего фронта. Некоторые украинские подразделения продолжают сообщать о мощном обстреле со стороны российской артиллерии, который координируется с помощью дронов РФ.
Основное действие происходит в Запорожском регионе. Известно, что летом в этой местности украинские войска успешно поразили российские артиллерийские системы наведения. Это вызвало озабоченность в российских источниках, которые выразили опасения относительно возможности РФ проводить контрартиллерийские операции на юге фронта с середины лета.
Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что оокупанты потратили большинство своего времени на укрепление первой линии обороны — 60%, которую уже прорвали ВСУ. На вторую и третью потратили еще меньше — по 20%. Наступление украинских военных продолжается.