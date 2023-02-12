У ГУР заявили, що для організації атаки дронів по території України окупанти залучили іноземних найманців

Розвідка перехопила розмову окупантів, які спілкувалися діалектом курдської мови

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну, зокрема з дронів. Для організації атаки БпЛА по території України окупанти, ймовірно, залучили іноземних найманців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Деталі

Розвідка перехопила розмову окупантів під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого. Це короткий діалог двох операторів "Shahed", які уточнюють координати цілі. При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі.

"Командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити про те, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання "Shahed". Під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців", — повідомили в розвідці.

Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.

Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.

Крім того, вночі по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.