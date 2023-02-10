Ракетна атака на Україну 10 лютого - де лунають вибухи

Масова ракетна атака на Україну: у кількох регіонах пролунали вибухи
Вранці 10 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через небезпеку масованих ракетних обстрілів. Вибухи пролунали у кількох регіонах країни.
Про це повідомляють очільники обласних військових адміністрацій.
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Деталі
У соцмережах повідомляють про вибухи у Кривому Розі. За словами голови МВА Олександра Вілкула, на підльоті до міста ще сім ворожих ракет.
"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось у укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
На Полтавщині та Кіровоградщині працює протиповітряна система оборони. Є інформація про вибухи.
З'явилася інформація про вибухи у Харкові.
У Києві спрацювала ППО. За словами наших кореспондентів, пролунало кілька потужних вибухів.
Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву.
О 10:15 стало відомо про новий потужний вибух у Києві.
Також з'явилася інформація про влучення ракет по Харкову. Мер Ігор Терехов розповів, що внаслідок цього можуть виникнути проблеми зі світлом.
О 10:38 стало відомо про вибухи у Івано-Франківську. За попередніми даними спрацювало ППО.
Також вибухи було чутно у Хмельницькому та Вінниці. Кореспонденти розповіли, що вибухи сталися близько о 10:39.
О 10:47 моніторингова група повідомила про повторні вибухи на Хмельниччині.
О 10:48 стало відомо про роботу ППО на Львівщині.
Прильоти по Києву
Мер Києва Віталій Кличко заявив: "Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі".
Стан енергосистеми
В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.
"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — кажуть фахівці.
Об 11:05 стало відомо про ще кілька вибухів на Хмельниччині. У місті почалися перебої з електропостачанням.
Об 11:41 голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що є певні успіхи команди ППО.
"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються", — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.