В ГУР заявили, что для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников

Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников, — ГУР
Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину, в том числе из дронов. Для организации атаки БпЛА по территории Украины оккупанты, вероятно, привлекли иностранных наемников.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
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Разведка перехватила разговор оккупантов во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля. Это краткий диалог двух операторов "Shahed", уточняющих координаты цели. При этом собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе.
"Командование оккупационных войск привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования "Shahed". Во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, которые состояли из курдских и афганских наемников", — сообщили в разведке.
Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.
Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.
Кроме того, ночью по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.