Для подолання наслідків викрадення українських дітей знадобляться роки

Хлопчик грається іграшковим потягом. Фото: freepik.com

Директор організації Watchlist on Children and Armed Conflict (Watchlist) Езекіель Хеффес заявив, що для подолання наслідків викрадення українських дітей росіянами, знадобляться масштабні зусилля міжнародної спільноти. Заява відбулася під час засідання Ради безпеки ООН у форматі Аррія

Про це повідомляє Укрінформ.

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Які наслідки депортації дітей

"Я хотів би підкреслити, що викрадення та примусова депортація дітей можуть мати тривалі наслідки, на подолання яких знадобляться роки. Важливо, щоби міжнародна спільнота вжила конкретних заходів для запобігання цим злочинам і притягнення винних до відповідальності", — зазначив керівник Watchlist.

Він заявив, що викрадені діти часто зазнають "неймовірного рівня насильства, експлуатації та жорстокого поводження", що може мати значні фізичні, психологічні та емоційні наслідки. Хеффес наголосив, що ці діти повинні мати гарантований доступ до медичного обслуговування, освіти та возз’єднання з їхніми сім’ями.

Чи виконує ООН свої обов'язки

"Сторони повинні виконувати свої зобов'язання за міжнародними угодами. Це не може бути предметом дебатів — ні тут, в ООН, ні будь-де в іншому місці", — підкреслив глава Watchlist.

Він нагадав, що стаття 35 Конвенції ООН про права дитини зобов'язує всі держави-учасниці прикласти максимум зусиль для запобігання викрадення дітей, торгівлі ними чи їх контрабанди будь-яким способом. Він також закликав ООН підтримувати механізми моніторингу та звітності щодо ситуації в Україні та забезпечити необмежений доступ до жертв, їхніх сімей та родичів.

"Ми повинні працювати разом, щоби запобігти цим злочинам, щоби захистити права дітей і притягти винних до відповідальності", — додав Хеффес.

Нагадаємо, що в четвер, 26 квітня, голова держави-агресора Володимир Путін підписав указ, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій громадян України, які не отримають російський паспорт до 1 липня 2024 року. Новини.LIVE запитали українських юристів та правозахисників, чого прагне досягти Путін такими заходами та які юридичні наслідки може мати цей черговий злочин РФ.