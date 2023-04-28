Указ Путіна про примусову паспортизацію: думка юристів

Мешканці Бахмута, що були вивезені на окуповану РФ територію. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У четвер, 26 квітня, голова держави-агресора Володимир Путін підписав указ, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій громадян України, які не отримають російський паспорт до 1 липня 2024 року.

Новини.LIVE запитали українських юристів та правозахисників, чого прагне досягти Путін такими заходами та які юридичні наслідки може мати цей черговий злочин РФ.

Читайте також:

Імперська політика етноциду

Українська правозахисниця Валентина Теличенко, яка спеціалізується на супроводженні справ у ЄСПЛ, нагадує, що громадянство — це постійний правовий зв’язок між людиною і державою. Таким чином, примушуючи українців на окупованих територіях набувати громадянство РФ, Путін намагається якомога скоріше перервати їхній зв’язок з Україною.

"Він, схоже, боїться цього зв’язку. Його указ про особливості правового становища мешканців тимчасово окупованих регіонів ("ДНР", "ЛНР", частин Херсонської та Запорізької областей), які вирішили не вступати до громадянства РФ, як і низка попередніх його указів про спрощене набуття громадянства РФ, чудово лягає в русло імперської політики та етноциду щодо українців. Ці укази стануть прямими і вирішальними доказами про те, що Путін не тільки розпочав агресивну загарбницьку війну, але також вчинив геноцид, різновидом якого є етноцид", — впевнена Теличенко.

Правозахисниця Валентина Теличенко. Фото: УНІАН

З нею згоден і український юрист-міжнародник, політолог Олексій Буряченко.

"Так, це геноцид у чистому вигляді. Власне, такі заходи нічим не відрізняються від, наприклад, сумнозвісної депортації кримських татар 1944 року. Це ще один кейс для майбутнього міжнародного трибуналу та, як мінімум, для Міжнародного кримінального суду у Гаазі", — підкреслив він.

На думку Буряченка, є велика вірогідність того, що після опублікування цього указу МКС підготує ще один ордер для Путіна.

"Цей випадок настільки очевидний, що знайти аргументи того, що це не геноцид, дуже складно", — зазначив юрист.

"Путіну вже немає чого втрачати"

З іншого боку, путінський режим боїться дестабілізації на тимчасово окупованих територіях, зазначає Олексій Буряченко.

"Людей там залишилося досить багато, системної роботи з ними ніхто не проводить, тому зрозуміло, що за успішного контрнаступу ЗСУ можлива активізація як мінімум партизанських рухів. Тому Путін намагається заздалегідь закрутити гайки", — пояснює експерт.

При цьому Путіну вже немає чого втрачати, і він це прекрасно розуміє.

"Ви бачите: він уже навіть не намагається якось замаскувати свою особисту участь у відвертому геноциді. Це не випадок, коли ракета потрапила у житловий будинок, і треба досліджувати ступінь безпосередньої причетності до цього Путіна. Це не "Вагнер" чи якесь незрозуміле озброєне груповання влаштовує геноцид українців. Це указ, підписаний безпосередньо Путіним. Він розуміє, що відповідальність за його злочини вже неминуча і втрачати йому немає чого", — сказав Буряченко.

Юрист та політолог Олексій Буряченко. Фото: facebook.com/OleksiiBuriachenko

Однак і міжнародна спільнота, зі свого боку, вже зробила свої висновки щодо Путіна.

"Той же Євросоюз вже розставив усі крапки над "і" щодо Путіна і Росії і з легкістю ухвалює відповідні рішення — згадайте недавню резолюцію ПАРЄ. Зауважте: в ЄС вже не залишилося захистиків путінського режиму — окрім Орбана, який час від часу підіймає голову, одразу ж отримує по цій голові і замовкає", — зазначає експерт.

Правова проблема

Тим не менш, для України наслідки путінського указу становлять потенціальну юридичну проблему: що робити з українськими громадянами, які набули російського громадянства під час окупації?

Після деокупації це питання доведеться вирішувати, і вирішення буде нелегким, попереджує Валентина Теличенко.

"Це дуже непроста справа. Чи вважати цих людей такими, що відмовилися від громадянства України? Чи вважати набуття російського громадянства нікчемним? Чи можуть ті, хто все ж таки набув російське громадянство, відмовитися від нього після нашої перемоги і далі бути громадянами України? Голосувати? Зрозуміло, після нашої перемоги новоспечені громадяни РФ битимуть себе в груди й переконуватимуть, що все було під примусом обставин та окупаційної влади, казатимуть, що вони українці", — сказала юристка.