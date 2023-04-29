Для преодоления последствий похищения украинских детей понадобятся годы

Мальчик играет игрушечным поездом. Фото: freepik.com

Директор организации Watchlist on Children and Armed Conflict (Watchlist) Эзекиэль Хеффес заявил, что для преодоления последствий похищения украинских детей россиянами понадобятся масштабные усилия международного сообщества. Заявление состоялось на заседании Совета безопасности ООН в формате Аррия.

Об этом сообщает Укринформ.

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Какие последствия депортации детей

"Я хотел бы подчеркнуть, что похищение и принудительная депортация детей могут иметь длительные последствия, на преодоление которых понадобятся годы. Важно, чтобы международное сообщество приняло конкретные меры для предотвращения этих преступлений и привлечения виновных к ответственности", — отметил руководитель Watchlist.

Он заявил, что похищенные дети часто испытывают "невероятный уровень насилия, эксплуатации и жестокого обращения", что может иметь значительные физические, психологические и эмоциональные последствия. Хеффес отметил, что эти дети должны иметь гарантированный доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и воссоединению с их семьями.

Выполняет ли ООН свои обязанности

"Стороны должны выполнять свои обязательства по международным соглашениям. Это не может быть предметом дебатов — ни здесь, в ООН, ни где-либо в другом месте", — подчеркнул глава Watchlist.

Он напомнил, что статья 35 Конвенции ООН о правах ребенка обязывает все государства-участники приложить максимум усилий по предотвращению похищения детей, торговли ими или их контрабанды любым способом. Он также призвал ООН поддерживать механизмы мониторинга и отчетности по ситуации в Украине и обеспечить неограниченный доступ к жертвам, их семьям и родственникам.

"Мы должны работать вместе, чтобы предотвратить эти преступления, чтобы защитить права детей и привлечь виновных к ответственности", — добавил Хеффес.

Напомним, что в четверг, 26 апреля, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ, позволяющий депортировать с временно оккупированных территорий граждан Украины, которые не получат российский паспорт до 1 июля 2024 года. Новини.LIVE спросили украинских юристов и правозащитников, чего стремится достичь Путин такими мерами и какие юридические последствия может иметь это очередное преступление РФ.