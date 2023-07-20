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Для того, аби повернути Бахмут, створені всі умови, — Сирський

20 липня 2023 12:38
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Для того, аби повернути Бахмут, створені всі умови, — Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На цей час створені всі умови для того, щоб повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами, ніж у росіян. Це важливе стратегічне місто, і відвоювати його — справа честі. 

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю BBC. 

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Відвоювання Бахмута

За словами Сирського, на цей час створені всі умови для того, аби повернути Бахмут і з набагато меншими втратами.

"Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", — сказав командувач сухопутних військ. 

Він також наголосив, що Бахмут має важливе стратегічне значення для України. 

"В першу чергу, Бахмут — це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога із Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи", — пояснив Олександр Сирський. 

І якщо росіяни використають розвинуту мережу доріг, то російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках. 

Озброєння росіян

За словами Сирського, не потрібно недооцінювати російські війська, адже вони мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії.

"А головне — значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян", — сказав генерал.

Окрім того, армія РФ оснащена засобами радіоелектронної боротьби, достатньою кількістю артилерії, достатньою кількістю боєприпасів та значною кількістю ракетних систем. 

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський зазначав, що відвоювання міста Бахмут в Донецькій області є справою честі. За його словами, Україна повинна його повернути.

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