Для того, аби повернути Бахмут, створені всі умови, — Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Армія Inform

На цей час створені всі умови для того, щоб повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами, ніж у росіян. Це важливе стратегічне місто, і відвоювати його — справа честі.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю BBC.

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Відвоювання Бахмута

За словами Сирського, на цей час створені всі умови для того, аби повернути Бахмут і з набагато меншими втратами.

"Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", — сказав командувач сухопутних військ.

Він також наголосив, що Бахмут має важливе стратегічне значення для України.

"В першу чергу, Бахмут — це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога із Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи", — пояснив Олександр Сирський.

І якщо росіяни використають розвинуту мережу доріг, то російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках.

Озброєння росіян

За словами Сирського, не потрібно недооцінювати російські війська, адже вони мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії.

"А головне — значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян", — сказав генерал.

Окрім того, армія РФ оснащена засобами радіоелектронної боротьби, достатньою кількістю артилерії, достатньою кількістю боєприпасів та значною кількістю ракетних систем.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський зазначав, що відвоювання міста Бахмут в Донецькій області є справою честі. За його словами, Україна повинна його повернути.