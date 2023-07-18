Відвоювання Бахмута є справою честі, — Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що відвоювання міста Бахмут в Донецькій області є справою честі. За його словами, Україна повинна його повернути.
Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю BBC.
Відвоювання Бахмута
"Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут, тому ми просто повинні його повернути", — наголосив Сирський.
Журналісти BBC показали командний пункт, в якому координують зусилля по відбиттю міста.
Командир 57-ї бригади Олександр Бакулін каже, що зараз російські окупанти у біді.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що довгоочікуваний контрнаступ йде не так швидко, як цього хотілося б. Однак, за його словами, в української армії є важлива перевага на фронті.
Також ми писали, що Олександр Сирський підтвердив інформацію, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну. Зовсім скоро вони будуть готові до використання.
Додамо, артилеристи 3 ОШБр, яку очолює екснардеп Андрій Білецький, успішно дають відсіч російським окупантам під Бахмутом. Вони, зокрема, знищують склади окупантів з боєприпасами.