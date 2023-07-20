Для того чтобы вернуть Бахмут, созданы все условия, — Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Армия Inform

В настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город и отвоевать его дело чести.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью BBC.

Читайте также:

Отвоевание Бахмута

По словам Сырского, в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут и с гораздо меньшими потерями.

"Потому что вообще расположение российских войск сейчас напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", — сказал командующий сухопутными войсками.

Он также подчеркнул, что Бахмут имеет важное стратегическое значение для Украины.

"В первую очередь, Бахмут — это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все те пути", — объяснил Александр Сырский.

И если россияне используют развитую сеть дорог, то их войска могут наступать, по меньшей мере, в трех таких операционных направлениях.

Вооружение россиян

По словам Сырского, не нужно недооценивать российские войска, ведь они имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии.

"А главное — значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян", — сказал генерал.

Кроме того, армия РФ оснащена радиоэлектронной борьбой, достаточным количеством артиллерии, достаточным количеством боеприпасов и значительное количество ракетных систем.

Напомним, недавно Александр Сырский отмечал, что отвоевание города Бахмут в Донецкой области — дело чести. По его словам, Украина должна его вернуть.