Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Для того чтобы вернуть Бахмут, созданы все условия, — Сырский arrow

Для того чтобы вернуть Бахмут, созданы все условия, — Сырский

20 июля 2023 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Для того чтобы вернуть Бахмут, созданы все условия, — Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город и отвоевать его дело чести.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью BBC.

Читайте также:

Отвоевание Бахмута

По словам Сырского, в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут и с гораздо меньшими потерями.

"Потому что вообще расположение российских войск сейчас напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", — сказал командующий сухопутными войсками.

Он также подчеркнул, что Бахмут имеет важное стратегическое значение для Украины.

"В первую очередь, Бахмут — это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все те пути", — объяснил Александр Сырский.

И если россияне используют развитую сеть дорог, то их войска могут наступать, по меньшей мере, в трех таких операционных направлениях.

Вооружение россиян

По словам Сырского, не нужно недооценивать российские войска, ведь они имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии.

"А главное — значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян", — сказал генерал.

Кроме того, армия РФ оснащена радиоэлектронной борьбой, достаточным количеством артиллерии, достаточным количеством боеприпасов и значительное количество ракетных систем.

Напомним, недавно Александр Сырский отмечал, что отвоевание города Бахмут в Донецкой области — дело чести. По его словам, Украина должна его вернуть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз