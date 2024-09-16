Бронемашини CVR(T) виробництва Великобританії будуть закуплені Латвією для ЗСУ

Для ЗСУ Латвія закупить британські бронемашини CVR(T) — в чому їх особливість
Латвія поставить в Україну закуплені у Великої Британії бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини CVR(T). Точна кількість не повідомляється за для безпеки, але відомо, що це будуть нові модифікації техніки.
Про це повідомляє латвійська агенція Delfi з посиланням на своє Міноборони.
Що відомо про бронемашини CVR(T)
Ця броньована техніка призначена для військових операцій зі знищення живою сили (піхоти) противника. За час існування ці машини неодноразово модифікувались. Наприклад, одна з модифікацій включала встановлення протикумулятивних екранів для покращення захисту від РПГ-7, системи зовнішнього охолодження, поліпшення броні.
Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щороку щонайменше до 2026 року. До цього часу Латвія вже передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.
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