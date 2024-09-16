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Для ЗСУ Латвія закупить британські бронемашини CVR(T) — в чому їх особливість

16 вересня 2024 05:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Бронемашини CVR(T) виробництва Великобританії будуть закуплені Латвією для ЗСУ
Бронетранспортер CVR(T) MK2. Фото: Вікіпедія
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Латвія поставить в Україну закуплені у Великої Британії бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини CVR(T). Точна кількість не повідомляється за для безпеки, але відомо, що це будуть нові модифікації техніки.  

Про це повідомляє латвійська агенція Delfi з посиланням на своє Міноборони.

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Ця броньована техніка призначена для військових операцій зі знищення живою сили (піхоти) противника. За час існування ці машини неодноразово модифікувались. Наприклад, одна з модифікацій включала встановлення протикумулятивних екранів для покращення захисту від РПГ-7, системи зовнішнього охолодження, поліпшення броні.

Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щороку щонайменше до 2026 року. До цього часу Латвія вже передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.

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