Бронемашини CVR(T) виробництва Великобританії будуть закуплені Латвією для ЗСУ

Бронетранспортер CVR(T) MK2. Фото: Вікіпедія

Латвія поставить в Україну закуплені у Великої Британії бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини CVR(T). Точна кількість не повідомляється за для безпеки, але відомо, що це будуть нові модифікації техніки.

Про це повідомляє латвійська агенція Delfi з посиланням на своє Міноборони.

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Ця броньована техніка призначена для військових операцій зі знищення живою сили (піхоти) противника. За час існування ці машини неодноразово модифікувались. Наприклад, одна з модифікацій включала встановлення протикумулятивних екранів для покращення захисту від РПГ-7, системи зовнішнього охолодження, поліпшення броні.

Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щороку щонайменше до 2026 року. До цього часу Латвія вже передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.