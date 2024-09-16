Бронемашины CVR(T) производства Великобритании будут закуплены Латвией для ВСУ

Бронетранспортер CVR(T) MK2. Фото: Википедия

Латвия поставит в Украину закупленные в Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронированные машины CVR(T). Точное количество не сообщается для безопасности, но известно, что это будут новые модификации техники.

Об этом сообщает латвийское агентство Delfi со ссылкой на свое Минобороны.

Читайте также:

Что известно о бронемашине CVR(T)

Эта бронированная техника предназначена для военных операций по уничтожению живой силы (пехоты) противника. За время существования эти машины не раз модифицировались. К примеру, одна из модификаций включала установку противокумулятивных экранов для улучшения защиты от РПГ-7, системы внешнего охлаждения, улучшения брони.

Ранее в министерстве сообщали, что Латвия будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно, как минимум, до 2026 года. На этот момент Латвия уже передала Украине широкий спектр вооружений и техники, включая закупленные в Австрии вертолеты и самоходные гаубицы.