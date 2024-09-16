РФ збільшила кількість військ в Курській області — аналітики Інституту вивчення війни

Бійці ЗСУ в Курській області. Фото: Генштаб ЗСУ

Для того, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з Курської області росіянам доведеться значно збільшити кількість своєї армії або перекинути велику кількість солдатів зі сходу України. Армія РФ може збільшити кількість свого угруповання у Курській області до 70 тисяч солдатів.

Таку аналітику приводить Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що командування РФ майже в три рази збільшило військове угруповання в Курській області. У звіті аналітиків акцентується увага, що точну кількість вже перекинутих військ з боку РФ важко підрахувати, адже залишається невідомою кількість підрозділів Росгвардії, прикордонників чи строковиків.

Аналітики роблять висновок, що успіхи ЗСУ в Курській області створили великий тиск на Кремль, тому замість підсилення фронту на сході України армії РФ довелось кидати підкріплення саме у Курську область.

"Російська контрнаступальна операція з витіснення ЗСУ з Курської області, швидше за все, вимагатиме ще більшої кількості особового складу та матеріальних засобів, ніж сконцентрована в цьому регіоні. І, як наслідок, треба залучити додаткову передислокацію військ з території України", — зазначено у звіті.