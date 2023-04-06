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Для ЗСУ скоротять програму навчання на винищувачах F-16: деталі

6 квітня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Винищувачі F-16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що програма підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 може значно скоротитись у порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів. Це пов'язано з тим, що два українські пілоти успішно пройшли тестування в США, і їхня оцінка була дуже високою.

Про це Голубцов повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Голубцова, у звіті за підсумками тестування є короткий термін, що дозволяє значно скоротити програму перенавчання українських пілотів на F-16. Однак він не уточнив, наскільки може бути скорочено програму.

Також Голубцов повідомив, що процедуру передачі літаків F-16 може бути скорочено, але терміни підготовки персоналу та інфраструктури для їх експлуатації не можуть бути скорочені.

Раніше група українських пілотів була у Сполучених Штатах для оцінки навчання на F-16. Тепер після успішного тестування двох пілотів українська програма підготовки пілотів на F-16 може бути прискорена. Це може бути важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та її можливостей у боротьбі за збереження своєї територіальної цілісності.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Процес передачі першої частини завершився. Процес передачі першої частини літаків уже завершився. Кількість винищувачів, що передаються, не озвучується.

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