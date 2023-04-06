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Для ВСУ сократят программу обучения на истребителях F-16: детали

6 апреля 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Истребители F-16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Начальник авиации Командования Воздушных Сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что программа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 может значительно сократиться по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов. Это связано с тем, что два украинских пилота успешно прошли тестирование в США, и их оценка была очень высокой.

Об этом Голубцов сообщил в эфире телемарафона.

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По словам Голубцова, в отчете по итогам тестирования есть короткий срок, который позволяет значительно сократить программу переобучения украинских пилотов на F-16. Однако он не уточнил, насколько может быть сокращена программа.

Также Голубцов сообщил, что процедура передачи самолетов F-16 может быть сокращена, но сроки подготовки персонала и инфраструктуры для их эксплуатации не могут быть сокращены.

Ранее группа украинских пилотов находилась в Соединенных Штатах для оценки обучения на F-16. Теперь, после успешного тестирования двух пилотов, украинская программа подготовки пилотов на F-16 может быть ускорена. Это может быть важным шагом в укреплении обороноспособности Украины и ее возможностей в борьбе за сохранение своей территориальной целостности.

Напомним, что Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Процесс передачи первой части уже завершился. Процесс передачи первой части самолетов уже завершился. Количество передаваемых истребителей не озвучивается.

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