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Польша передала Украине истребители МиГ-29

3 апреля 2023 11:45
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Истребители для Украины
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Процесс передачи первой части уже завершился.

Об этом сообщает в эфире представитель польского президента Марчин Пшидач.

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"В Украину уже прибыло несколько польских единиц МиГ-29. Конечно, будут разговоры и о возможной дальнейшей поддержке ", — заявил Пшидач.

Процесс передачи первой части самолетов уже завершился. Количество передаваемых истребителей не озвучивается.

Напомним, что страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.

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