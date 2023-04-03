Польша передала Украине истребители МиГ-29

Истребители для Украины

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Процесс передачи первой части уже завершился.

Об этом сообщает в эфире представитель польского президента Марчин Пшидач.

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"В Украину уже прибыло несколько польских единиц МиГ-29. Конечно, будут разговоры и о возможной дальнейшей поддержке ", — заявил Пшидач.

Процесс передачи первой части самолетов уже завершился. Количество передаваемых истребителей не озвучивается.

Напомним, что страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.