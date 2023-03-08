До Білорусі прибувають нові ешелони з технікою та особовим складом рф

Загалом з рф у Білорусь прибуло щонайменше 79 одиниць техніки

До Білорусі прибувають нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС росії. Вчора, 7 березня, на залізничних станціях Осиповичі-1 та Полонка помітили два ешелони.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Перший був відправлений 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальне, яка знаходиться у московській області. В ешелоні перебувало 47 вагонів:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС рф близько 250 осіб);

3 критих вагонів (зі спорядженням);

39 вагонів-платформ (із завантаженою військовою технікою).

Він прибув в Осиповичі вчора, 7 березня. Серед техніки було близько 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".

Другий ешелон виїхав зі станції В'язма Смоленської області 6 березня. У його складі було 49 вагонів:

4 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС рф приблизно 200 осіб);

5 критих вагонів (зі спорядженням);

40 вагонів-платформ (із зануреною колісною і гусеничною військовою технікою).

Він прибув на станцію Полонка 7 березня. Моніторингова група повідомляє, що крім Осиповичі та Полонки, також станцією призначення ешелонів з росії є й Вітебськ.

"У підсумку, йдеться про ротацію військового контингенту ЗС рф, який перебував на території Білорусі, навчався на білоруських полігонах і з 25 лютого почав залишати Білорусь разом зі своєю технікою. На заміну їм у Білорусь прибувають нові солдати рф, які, найімовірніше, також дислокуватимуться на білоруських полігонах", — повідомляє "Беларускі Гаюн".

Загалом з рф у Білорусь прибуло щонайменше 79 одиниць техніки та як мінімум 450 окупантів.

Нагадаємо, білоруські партизани показали відео з дрона, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі". Виконавці спецоперації вже виїхали у треті країни.