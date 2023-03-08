В Беларусь прибывают новые эшелоны с техникой и личным составом рф

Всего из рф в Беларусь прибыло не менее 79 единиц техники

В Беларусь прибывают новые эшелоны с техникой и личным составом ВС россии. Вчера, 7 марта, на железнодорожных станциях Осиповичи-1 и Полонка заметили два эшелона.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Первый был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочное, которая находится в московской области. В эшелоне находилось 47 вагонов:

5 пассажирских вагонов (с личным составом ВС рф около 250 человек);

3 крытых вагонов (со снаряжением);

39 вагонов-платформ (с загруженной военной техникой).

Он прибыл в Осиповичи вчера, 7 марта. Среди техники было около 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон выехал со станции Вязьма Смоленской области 6 марта. В его составе было 49 вагонов:

4 пассажирских вагонов (с личным составом ВС рф примерно 200 человек);

5 крытых вагонов (со снаряжением);

40 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной военной техникой).

Он прибыл на станцию Полонка 7 марта. Мониторинговая группа сообщает, что кроме Осиповичи и Полонки также станцией назначения эшелонов из россии является и Витебск.

"В итоге, речь идет о ротации военного контингента ВС россии, который находился на территории Беларуси, учился на белорусских полигонах и с 25 февраля начал покидать Беларусь вместе со своей техникой. На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты рф, которые, скорее всего, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах", — сообщает "Беларускі Гаюн".

Всего из рф в Беларусь прибыло не менее 79 единиц техники и как минимум 450 оккупантов.

Напомним, белорусские партизаны показали видео с дрона, взорвавшего российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи". Исполнители спецоперации уже уехали в третьи страны.