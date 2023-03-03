Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Білоруські партизани показали відео з дрона, який підірвав літак ДРЛО А-50 рф на аеродромі "Мачулищі" arrow

Білоруські партизани показали відео з дрона, який підірвав літак ДРЛО А-50 рф на аеродромі "Мачулищі"

3 березня 2023 12:27
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Білоруські партизани показали відео з дрону, який підірвав літак ДРЛО А-50 рф на аеродромі "Мачулищі"
ДРЛО А-50
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Білоруські партизани показали відео з дрона, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі". Виконавці спецоперації вже виїхали у треті країни.

Відео опублікувала моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Читайте також:

Деталі

На відео можна побачити не лише розвідувальну роботу, а й бойові кадри.

Білоруські партизани використовували два дрони. 

Нагадаємо, прессекретар путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про атаку на військовий аеродром у білоруських Мачулищах.

Також ми писали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У вилетів з Мінська у Таганрог. Саме на таганрозькому 325-му авіазаводі здійснюється ремонт агрегатів таких літаків.

Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

13:46 Кулеба розповів, як Україна допомагає постраждалим від землетрусу туркам

13:41 Справу ексголови ДПСУ, який продавав квартири прикордонників, скеровано до суду

13:35 Обікрали на 50 млн грн банки: на Закарпатті викрили злочинне угруповання

13:29 Загроза ракетного удару: військові фіксують активність авіації рф

13:23 ПриватБанк відкрив нові послуги у терміналах: що тепер доступно українцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 ​​​​​​​Путін після брянських "диверсантів" проведе засідання Радбезу в закритому режимі, — Пєсков

13:17 Виходити на вулицю небезпечно: народна синоптикиня розповіла про погоду в Україні на вихідні

Новина з відео

13:17 Зеленський та Левітс вшанували пам'ять полеглих військових ЗСУ

13:15 Більше мільйона осіб: офіцер ЗСУ назвав три категорії чоловіків, які підходять для призову

Новина з відео

13:00 Ще одна спроба звільнити заступника голови провалилася: черговий скандал на сесії облради

Новина з відео

13:17 Зеленський та Левітс вшанували пам'ять полеглих військових ЗСУ

Новина з відео

13:00 Ще одна спроба звільнити заступника голови провалилася: черговий скандал на сесії облради

Новина з відео

12:56 Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію: відео

Новина з відео

12:32 Учасники "Євробачення-2023" TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів

Новина з відео

11:45 Зірка серіалу "Кухня" зізнався, чи пересилає гроші ЗСУ на дрони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:15 В Чорному морі зменшилась кількість ракетоносіїв, втім загроза не минула

Новина з відео

09:17 На Полтавщині наркодилер влаштував дощ з коноплі: відео розірвало соцмережі

Новина з відео

08:42Птахи Мадяра "вилітають": командир тактичної аеророзвідки заявив про вихід з Бахмута

Новина з відео

08:13В Запоріжжі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку знайшли ще два тіла

Новина з відео

06:15 Автогол вирішив долю першого Ель Класико у півфіналі Кубка Іспанії: який рекорд встановили

11:15Готували провокацію, але замість фальшивої ДРГ зайшла справжня, — інсайдер із ФСБ про події у Брянській області

Новина з фото

06:45Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

06:23 Українці можуть самостійно збільшити пенсію: які є дієві способи

20:03Роналду завоював 33 титули: нове досягнення Кріштіану

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:15Деокупація Криму: як ворог готується зустріти ЗСУ

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Актуальне по темі

None 3 Березень 13:48

Кулеба розповів, як Україна допомагає постраждалим від землетрусу туркам

None 3 Березень 13:22

Справу ексголови ДПСУ, який продавав квартири прикордонників, скеровано до суду

None 3 Березень 13:34

Обікрали на 50 млн грн банки: на Закарпатті викрили злочинне угруповання

None 3 Березень 13:29

Загроза ракетного удару: військові фіксують активність авіації рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB