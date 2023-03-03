Білоруські партизани показали відео з дрону, який підірвав літак ДРЛО А-50 рф на аеродромі "Мачулищі"

Білоруські партизани показали відео з дрона, який підірвав літак ДРЛО А-50 рф на аеродромі "Мачулищі"
Білоруські партизани показали відео з дрона, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі". Виконавці спецоперації вже виїхали у треті країни.
Відео опублікувала моніторингова група "Беларускі Гаюн".
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На відео можна побачити не лише розвідувальну роботу, а й бойові кадри.
Білоруські партизани використовували два дрони.
Нагадаємо, прессекретар путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про атаку на військовий аеродром у білоруських Мачулищах.
Також ми писали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У вилетів з Мінська у Таганрог. Саме на таганрозькому 325-му авіазаводі здійснюється ремонт агрегатів таких літаків.
Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.