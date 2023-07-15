Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow До Білорусі вночі прибула велика колона "вагнерівців": що відомо arrow

До Білорусі вночі прибула велика колона "вагнерівців": що відомо

15 липня 2023 10:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
До Білорусі вночі прибула велика колона "вагнерівців": що відомо
Євген Пригожин з найманцями. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Білорусі сьогодні, 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".

Про це пише Беларускі Гаюн.

Читайте також:

Як рухались найманці

За інформацією видання, це колона "вагнерівців", яка вночі перетнула кордон Білорусі з Росії у районі Кричева. 

"Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім — на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в село Цель", — додали у повідомленні.

Скільки техніки "вагнерівців" у Білорусі

Зазначається, що колона складається з 60 автомобілів. Серед них пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум три автобуси, щоб перевозити людей. Колону супроводжувала поліція Білорусі.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше в НАТО не фіксували жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз