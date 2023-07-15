До Білорусі вночі прибула велика колона "вагнерівців": що відомо
У Білорусі сьогодні, 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".
Про це пише Беларускі Гаюн.
Як рухались найманці
За інформацією видання, це колона "вагнерівців", яка вночі перетнула кордон Білорусі з Росії у районі Кричева.
"Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім — на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в село Цель", — додали у повідомленні.
Скільки техніки "вагнерівців" у Білорусі
Зазначається, що колона складається з 60 автомобілів. Серед них пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум три автобуси, щоб перевозити людей. Колону супроводжувала поліція Білорусі.
Нагадаємо, раніше в НАТО не фіксували жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією