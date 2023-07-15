До Білорусі вночі прибула велика колона "вагнерівців": що відомо

Євген Пригожин з найманцями. Фото: Reuters

У Білорусі сьогодні, 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".

Про це пише Беларускі Гаюн.

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За інформацією видання, це колона "вагнерівців", яка вночі перетнула кордон Білорусі з Росії у районі Кричева.

"Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім — на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в село Цель", — додали у повідомленні.

Скільки техніки "вагнерівців" у Білорусі

Зазначається, що колона складається з 60 автомобілів. Серед них пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум три автобуси, щоб перевозити людей. Колону супроводжувала поліція Білорусі.

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Нагадаємо, раніше в НАТО не фіксували жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією