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В Беларусь ночью прибыла большая колонна "вагнеровцев": что известно

15 июля 2023 10:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Беларусь ночью прибыла большая колонна "вагнеровцев": что известно
Евгений Пригожин с наемниками. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Беларуси сегодня, 15 июля, была замечена большая колонна ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили находились на номерах "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет Белорусский Гаюн.

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По информации издания, это колонна "вагнеровцев", которая ночью пересекла границу Беларуси из России в районе Кричева.

"Дальше они прошли через Рогачев в сторону Бобруйска и затем — на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" движется в палаточный лагерь в деревню Цель", — добавили в сообщении.

Сколько техники "вагнеровцев" в Беларуси

Отмечается, что колонна состоит из 60 автомобилей. Среди них пикапы, большие фуры, "буханки" и минимум три автобуса, чтобы перевозить людей. Колонну сопровождала полиция Беларуси.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

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