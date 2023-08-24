До Дня Незалежності: воїни СБУ суттєво "підкоригували" тижневу статистику ворожих втрат

Бійці Службибезпеки України. Фото: СБУ

До Дня Незалежності воїни Служби безпеки України покращили тижневу статистику ворожих втрат. Вони уразили сім танків, 14 бронемашин, 9 артсистем та багато іншої техніки.

Про це повідомили в СБУ.

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"Бійці ЦСО "А" СБУ за минулий тиждень вразили 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО, 10 складів із БК та інше", — говориться у звіті.

Крім того, Департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще 2 танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ "Поле-21", "Уралом" з боєприпасами і 4 вантажівками.

В свою чергу, фахівці Департаменту кібербезпеки "відключили" 2 комплекси спостереження "Муром" і 1 "Гренадер", ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.

Відзначилися й контррозвідники СБУ, які за тиждень ювелірно знищили 2 танки Т-90, які на думку росіян не мають аналогів, і стільки ж Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила підприємця на Закарпатті, який надав ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Додамо, СБУ продовжує викривати зрадників. Так, прикордоннику-дезертиру, який перейшов на бік росіян, повідомили про підозру.