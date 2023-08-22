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СБУ повідомила про підозру прикордоннику, який перейшов на бік росіян

22 серпня 2023 16:40
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Валерія Пержун
редактор
СБУ повідомила про підозру прикордоннику, який перейшов на бік росіян
Затриманий прикордонник. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

СБУ продовжує викривати зрадників. Так, прикордоннику-дезертиру, який перейшов на бік росіян повідомили про підозру.

Про це повідомляє СБУ.

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Служба безпеки та ДБР зібрали докази щодо злочинів посадовця Держприкордонслужби, який на початку повномасштабного вторгнення РФ залишив свій підрозділ і приєднався до окупантів.

"На початку березня 2022 року він самовільно залишив місце служби і втік до тимчасово захопленого селища Нікольське Маріупольського району, де проживають його родичі", — інформує Служба безпеки.

Там він пройшов "співбесіду" з представниками російських спецслужб та командування регулярних військ рф і погодився на їхню "пропозицію" вступити до лав окупаційного "МВС ДНР".

"За даними слідства, фігурант обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" у Донецькій області", — повідомляє СБУ.

У рядах загарбників зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на південному фронті.

"Задокументовано, що він займав вогневі позиці поблизу ворожих укріпрайонів та блокпостів, які мали стримувати просування українських військ на Маріупольському напрямку", — повідомляє СБУ.

Однак зрадник натрапив на ЗСУ.

"Зловмисник потрапив у полон українських захисників під час боїв у районі селища Нескучне на Донеччині у червні цього року", — йдеться у повідомленні.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

  • Скриншот повідомлення СБУ
  • Скриншот повідомлення СБУ
  • Скриншот повідомлення СБУ
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Нагадаємо, СБУ заарештувала агента Росії, який хотів пробратися до лав ЗСУ.

Також стало відомо, що у Маріуполі директорка школи знищила усі підручники з української літератури.

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