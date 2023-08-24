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Ко Дню Независимости: воины СБУ "подкорректировали" недельную статистику вражеских потерь

24 августа 2023 15:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ко Дню Независимости: воины СБУ "подкорректировали" недельную статистику вражеских потерь
Бойцы Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ко Дню Независимости воины Службы безопасности Украины улучшили недельную статистику вражеских потерь. Они поразили семь танков, 14 бронемашин, 9 артсистем и многое другое.

Об этом сообщили в СБУ.

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"Бойцы ЦСО "А" СБУ за прошлую неделю поразили 7 танков, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексов радиоэлектронной борьбы, 24 авто, 3 системы ПВО, 10 складов из БК и прочее", — говорится в отчете.

Кроме того, Департамент военной контрразведки за это время пополнил вражеские потери еще двумя танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЭБ "Поле-21", "Уралом" с боеприпасами и 4 грузовиками.

В свою очередь, специалисты Департамента кибербезопасности "отключили" 2 комплекса наблюдения "Муром" и 1 "Гренадер", еще одну РЭБ, а также уничтожили антидроновый расчет и БМП.

Отличились и контрразведчики СБУ, за неделю ювелирно уничтожившие 2 танка Т-90, которые по мнению россиян не имеют аналогов, и столько же Т-72, вражескую САУ и бронированные машины.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя в Закарпатье, который предоставил ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн гривен. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Добавим, СБУ продолжает разоблачать предателей. Так, пограничнику-дезертиру, перешедшему на сторону россиян, сообщили о подозрении.

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