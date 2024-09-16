В Міноборони ухвалили рішення про допущення до експлуатації канадський бронеавтомобіль

Бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP. Фото: Roshel

Міністерство оборони України затвердило та впровадило в експлуатацію бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP, що виробляється в Канаді. З початку широкомасштабного вторгнення відомство ввело в експлуатацію понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у понеділок, 16 вересня.

Читайте також:

Характеристики Roshel Senator MRAP

Бронемашини MRAP, відрізняються особливою конструкцією, яка забезпечує високий рівень захисту. Вони мають V-подібне днище, яке допомагає розподілити енергію вибуху, а також спеціально розроблені амортизуючі сидіння. Конструкція цих машин включає монолітну бронекапсулу та зовнішні вибухопоглинаючі елементи, такі як колеса, шасі і двигун, які поглинають кінетичну енергію вибуху, захищаючи екіпаж.

Roshel Senator MRAP побудований на базі американського важкого пікапа Ford F-550. Спочатку ця модель була розроблена для поліції, але для потреб українських військових вона була вдосконалена. Нова версія бронемашини отримала броню, що забезпечує ефективний захист від куль стрілецької зброї та уламків. V-подібне днище розподіляє енергію вибуху, еквівалентну 6 кг тротилу. Крім того, канадський бронеавтомобіль оснащений посиленою підвіскою, повним приводом і потужним 6,7-літровим турбодизелем, що розвиває понад 300 кінських сил. Для умов фронтових боїв машина також обладнана вбудованою лебідкою та спеціальним нічним освітленням.