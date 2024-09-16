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К эксплуатации в ВСУ допущен канадский бронеавтомобиль — Минобороны

16 сентября 2024 22:39
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Минобороны приняли решение о допущении к эксплуатации канадский бронеавтомобиль
Бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP. Фото: Roshel
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министерство обороны Украины утвердило и внедрило в эксплуатацию бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP, производимый в Канаде. С начала широкомасштабного вторжения ведомство ввело в эксплуатацию более 20 бронеавтомобилей класса MRAP.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 16 сентября.

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Характеристики Roshel Senator MRAP

Бронемашины MRAP отличаются особой конструкцией, которая обеспечивает высокий уровень защиты. Они имеют V-образное днище, помогающее распределить энергию взрыва, а также специально разработанные амортизирующие сиденья. Конструкция этих машин включает в себя монолитную бронекапсулу и внешние взрывопоглощающие элементы, такие как колеса, шасси и двигатель, которые поглощают кинетическую энергию взрыва, защищая экипаж.

Roshel Senator MRAP построен на базе американского тяжелого пикапа Ford F-550. Сначала эта модель была разработана для полиции, но для нужд украинских военных она была усовершенствована. Новая версия бронемашины получила броню, обеспечивающую эффективную защиту от шаров стрелкового оружия и обломков. V-образное днище распределяет энергию взрыва, эквивалентную 6 кг тротила. Кроме того, канадский бронеавтомобиль оснащен усиленной подвеской, полным приводом и мощным 6,7-литровым турбодизелем, развивающим более 300 лошадиных сил. Для фронтовых боев машина также оборудована встроенной лебедкой и специальным ночным освещением.

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