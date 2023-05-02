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До яких вигадок вдаються військовозобов'язані, аби уникнути мобілізації

2 травня 2023 02:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
До яких вигадок вдаються військовозобов'язані, аби уникнути мобілізації
Навчання розрахунків 55-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України на полігоні в Запорізькій області. Фото: УНІАН / Прилепа Олександр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник територіального центру комплектування міста Буринь Сумської області Сергій Павлов заявив, що вручити повістку можуть будь-де, у законі не зазначено, які місця для цього заборонені. Однак деякі військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації, вдаються до нових вигадок. 

Про це Павлов розповів "Суспільному".

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"Зараз дуже багато розкидано по "ютубах", по месенджерах, що повістки не треба отримувати, що незаконно їх видають, що територіальні центри вважаються як незаконні формування. Плюс дуже багато людей, які могли б служити, та вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати в університети, в училища різні, щоб за статтею 23 "відкосити" від армії, від призову по мобілізації", — розповів Павлов.

За його словами, незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють на навчання.

"Військовозобов’язаних ми відправляємо, майже всіх, до навчальних частини. Там вони проходять всю підготовку від 1 до 3 місяців. Є які проходять у нас, є які їдуть до інших країн: Польща, Німеччина, проходять там бойову підготовку. Людей, які служили і мають досвід, відправляємо вже до бойових військових частин, але люди, які не служили — всіх потрапляють до навчальних частин", — пояснив Павлов.

Нагадаємо, що експерти пояснили чи законно заповнювати пусті повістки на вулиці. Раніше можна було вручити їх тільки за місцем прописки. Наразі діють інші правила та схеми мобілізації в Україні.

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