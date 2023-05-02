До яких вигадок вдаються військовозобов'язані, аби уникнути мобілізації

Навчання розрахунків 55-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України на полігоні в Запорізькій області. Фото: УНІАН / Прилепа Олександр

Керівник територіального центру комплектування міста Буринь Сумської області Сергій Павлов заявив, що вручити повістку можуть будь-де, у законі не зазначено, які місця для цього заборонені. Однак деякі військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації, вдаються до нових вигадок.

Про це Павлов розповів "Суспільному".

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Військовий стверджує, що комплектувати армію зараз непросто.

"Зараз дуже багато розкидано по "ютубах", по месенджерах, що повістки не треба отримувати, що незаконно їх видають, що територіальні центри вважаються як незаконні формування. Плюс дуже багато людей, які могли б служити, та вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати в університети, в училища різні, щоб за статтею 23 "відкосити" від армії, від призову по мобілізації", — розповів Павлов.

За його словами, незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють на навчання.

"Військовозобов’язаних ми відправляємо, майже всіх, до навчальних частини. Там вони проходять всю підготовку від 1 до 3 місяців. Є які проходять у нас, є які їдуть до інших країн: Польща, Німеччина, проходять там бойову підготовку. Людей, які служили і мають досвід, відправляємо вже до бойових військових частин, але люди, які не служили — всіх потрапляють до навчальних частин", — пояснив Павлов.

Нагадаємо, що експерти пояснили чи законно заповнювати пусті повістки на вулиці. Раніше можна було вручити їх тільки за місцем прописки. Наразі діють інші правила та схеми мобілізації в Україні.