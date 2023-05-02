К каким выдумкам прибегают военнообязанные, чтобы избежать мобилизации

Обучение расчетам 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины на полигоне в Запорожской области. Фото: УНИАН / Прилепа Александр

Руководитель территориального центра комплектования города Бурынь Сумской области Сергей Павлов заявил, что вручить повестку могут где угодно, в законе не указано, какие места для этого запрещены. Однако некоторые военнообязанные, чтобы избежать мобилизации, прибегают к новым выдумкам.

Об этом Павлов рассказал "Общественному".

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Военный утверждает, что комплектовать армию сейчас непросто.

"Сейчас очень много разбросано по "ютубам", по мессенджерам, что повестки не нужно получать, что незаконно их выдают, что территориальные центры считаются незаконными формированиями. Плюс очень много людей, которые могли бы служить, но они не хотят, они ищут женщин с инвалидностью, на них женятся, предоставляют документы. Начинают поступать в университеты, в училища разные, чтобы по статье 23 "откосить" от армии, от призыва по мобилизации", — рассказал Павлов.

По его словам, независимо от степени подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют на обучение.

"Военнообязанных мы отправляем, почти всех, в учебную часть. Там они проходят всю подготовку от 1 до 3 месяцев. Есть которые проходят у нас, есть которые едут в другие страны: Польша, Германия, проходят там боевую подготовку. Людей, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили — всех попадают в учебные части», — пояснил Павлов.

Напомним, что эксперты объяснили законно ли заполнять пустые повестки на улице. Раньше можно было вручить их только по месту прописки. В настоящее время действуют другие правила и схемы мобилизации в Украине.