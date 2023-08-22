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До кордону з Україною РФ відправила курсантів: чого очікувати

22 серпня 2023 03:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До кордону з Україною РФ відправила курсантів: чого очікувати
Російські військові. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До Курська та Брянської області РФ направила курсантів-розвідників. Не виключено, що вони на кордоні з Україною здійснюватимуть диверсії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Диверсії на кордоні з Україною

За даними місцевого підпілля, до Курській та Брянській областей, до кордону з Україною, прибувають підрозділи з різних частин спецпідрозділів та розвідки.

"Молоде" поповнення російських розвідувальних та спеціальних частин "обкатують" на вбивстві цивільного населення України", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що це в основному навчальні роти, які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, спецслужби Російської Федерації через інтернет вербували українських біженців для співпраці. Поплічники ворога повинні були стежити за перевезенням озброєння до України та готувати диверсії.

Росіяни просили біженців розклеювати рекламні листівки або вивішувати вивіски в громадських місцях. За це українці отримували гроші. Розслідувачі пишуть, що оплата була мізерною, однак для біженців обіцянка швидкого заробітку була надто хорошою, щоб від неї відмовитися.

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