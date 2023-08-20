"Окупанти накивали лаптями": українські військові показали, як б'ють по позиціях ворога

Дим після удару по окупантах. Фото: скриншот з відео

Українські військові 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як ефектно б'ють по російських окупантах. Ворог покинув свої позиції та почав утікати.

Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.

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Знищення загарбників

На відео можна побачити позиції російських окупантів, які виявили українські військові. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського почали влучно бити по противнику. Загарбники покинули свої позиції та відразу почали тікати.

"Під час штурмових дій морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського окупанти чимдуж накивають лаптями зі своїх позицій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 460 російських окупантів. Крім того, ворог продовжує втрачати важливу техніку для ведення війни.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просуваються на рубежі Авдіївка — Донецьк, а також на заході Запорізької області.

Додамо, за минулу добу українським військовим вдалося знищити ще три човни російських окупантів на півдні. Ворог почав використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій.