К границе с Украиной РФ отправила курсантов: чего ждать

Российские военные. Фото: Google

В Курск и Брянскую область РФ направила курсантов-разведчиков. Не исключено, что на границе с Украиной они будут осуществлять диверсии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Диверсии на границе с Украиной

По данным местного подполья, в Курскую и Брянскую области, к границе с Украиной, прибывают подразделения из разных частей спецподразделений и разведки.

"Молодое" пополнение российских разведывательных и специальных частей "обкатывают" на убийстве гражданского населения Украины", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это, в основном, учебные роты, которые отрабатывают тренировочные задания и сдают экзамены в приграничных Сумской и Черниговской областей.

Напомним, спецслужбы Российской Федерации через Интернет вербовали украинских беженцев для сотрудничества. Они должны были следить за перевозкой вооружения в Украину и готовить диверсии.

Россияне просили беженцев расклеивать рекламные листовки или вывешивать вывески в общественных местах. За это украинцы получали деньги. Аналитики пишут, что оплата была мизерной, однако для беженцев обещание быстрого заработка было слишком хорошим, чтобы от него отказаться.