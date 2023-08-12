Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow До Литви втік ще один російський офіцер і просить політичного притулку, — ВВС arrow

До Литви втік ще один російський офіцер і просить політичного притулку, — ВВС

12 серпня 2023 03:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До Литви втік ще один російський офіцер і просить політичного притулку, — ВВС
Лейтенант Іван Корольов. Фото: ВВС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ще один російський офіцер втік до Литви. Він нелегально перетнув кордон і попросив про політичний притулок. Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313−39 — це Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу. У звичайний час ця частина дислокується в селищі Тейсин Хабаровського краю.

Про це повідомляє агенція ВВС.

Читайте також:

Втеча російського офіцера

Повідомляється, що лейтенант Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви. Там він дістався Вільнюса. А 10 серпня на вільнюському автовокзалі його затримали оперативники литовської прикордонної служби.

"3 серпня я прийняв рішення покинути Російську Федерацію у зв’язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв’язала моя держава. Наразі я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичного притулку", — заявив Іван Корольов.

За його словами, він брав участь у війні, але перебував весь цей час на території РФ, на території України він не був.

Міграційна влада Литви наразі не коментує цю ситуацію.

Нагадаємо, Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Вона включає ракетні комплекси NASAMS, а також іншу техніку. Протягом перших семи місяців 2023 року військова підтримка, надана Україні Литвою, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 11 серпня: звільнення "воєнкомів" та обстріл Прикарпаття

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз