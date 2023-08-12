До Литви втік ще один російський офіцер і просить політичного притулку, — ВВС

Лейтенант Іван Корольов. Фото: ВВС

Ще один російський офіцер втік до Литви. Він нелегально перетнув кордон і попросив про політичний притулок. Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313−39 — це Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу. У звичайний час ця частина дислокується в селищі Тейсин Хабаровського краю.

Про це повідомляє агенція ВВС.

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Повідомляється, що лейтенант Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви. Там він дістався Вільнюса. А 10 серпня на вільнюському автовокзалі його затримали оперативники литовської прикордонної служби.

"3 серпня я прийняв рішення покинути Російську Федерацію у зв’язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв’язала моя держава. Наразі я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичного притулку", — заявив Іван Корольов.

За його словами, він брав участь у війні, але перебував весь цей час на території РФ, на території України він не був.

Міграційна влада Литви наразі не коментує цю ситуацію.

Нагадаємо, Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Вона включає ракетні комплекси NASAMS, а також іншу техніку. Протягом перших семи місяців 2023 року військова підтримка, надана Україні Литвою, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.