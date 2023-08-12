В Литву сбежал еще один российский офицер и просит политического убежища, — BBC

Лейтенант Иван Королев. Фото: BBC

Еще один российский офицер бежал в Литву. Он нелегально пересек границу и попросил о политическом убежище. Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39 — это Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа. В обыденное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

Об этом сообщает агентство BBC.

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Сообщается, что лейтенант Иван Королев нелегально пересек границу Литвы. Там он добрался до Вильнюса. А 10 августа на вильнюсском автовокзале его задержали оперативники литовской пограничной службы.

"3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. Сейчас я нахожусь в Республике Литва, где попросил политическое убежище", — заявил Иван Королев.

По его словам, он участвовал в войне, но все это время находился на территории РФ, на территории Украины он не был.

Миграционные власти Литвы пока не комментируют эту ситуацию.

Напомним, Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. Она включает в себя ракетные комплексы NASAMS, а также другую технику. В первые семь месяцев 2023 года военная поддержка, оказанная Украине Литвой, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.