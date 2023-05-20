До окупованої Запорізької області прибули "кадирівці", — ЦНС

В Україні воюють "кадирівці". Фото: REUTERS

Російські окупанти не полишають спроб захопити все більше української території. Все більше військових підрозділів можна зафіксувати в Україні.

У Центрі національного спротиву провідомляють про чергове таке перекидання війська.

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Там заявляють, що у тимчасово окупованій території з'явилися військові із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.

"На тимчасово окуповані території Запоріжжя окупанти перекинули мотострілецький батальйон "Юг-Ахмат", який підпорядковується Кадирову", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, главі Чечні Рамзану Кадирову вдалося повернути з Чехії свого породистого скакуна Зазу. Він стверджує, що зміг це зробити за допомогою українських спецслужб.