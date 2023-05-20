До окупованої Запорізької області прибули "кадирівці", — ЦНС
Російські окупанти не полишають спроб захопити все більше української території. Все більше військових підрозділів можна зафіксувати в Україні.
У Центрі національного спротиву провідомляють про чергове таке перекидання війська.
Там заявляють, що у тимчасово окупованій території з'явилися військові із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.
"На тимчасово окуповані території Запоріжжя окупанти перекинули мотострілецький батальйон "Юг-Ахмат", який підпорядковується Кадирову", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, главі Чечні Рамзану Кадирову вдалося повернути з Чехії свого породистого скакуна Зазу. Він стверджує, що зміг це зробити за допомогою українських спецслужб.