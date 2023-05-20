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В оккупированную Запорожскую область прибыли "кадыровцы", — ЦНС

20 мая 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В оккупированную Запорожскую область прибыли "кадыровцы", — ЦНС
В Украине воюют "кадыровцы". Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить все больше украинской территории. Всё больше военных подразделений можно зафиксировать в Украине.

В Центре национального сопротивления сообщают об очередном таком передвижении войска.

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Там заявляют, что на временно оккупированной территории появились военные из личных отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"На временно оккупированные территории Запорожья оккупанты перебросили мотострелковый батальон "Юг-Ахмат", который подчиняется Кадырову", — говорится в сообщении.

Напомним, главе Чечни Рамзану Кадырову удалось вернуть из Чехии своего породистого скакуна Зазу. Он утверждает, что смог это сделать с помощью украинских спецслужб.

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