В оккупированную Запорожскую область прибыли "кадыровцы", — ЦНС

В Украине воюют "кадыровцы". Фото: REUTERS

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить все больше украинской территории. Всё больше военных подразделений можно зафиксировать в Украине.

В Центре национального сопротивления сообщают об очередном таком передвижении войска.

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Там заявляют, что на временно оккупированной территории появились военные из личных отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"На временно оккупированные территории Запорожья оккупанты перебросили мотострелковый батальон "Юг-Ахмат", который подчиняется Кадырову", — говорится в сообщении.

Напомним, главе Чечни Рамзану Кадырову удалось вернуть из Чехии своего породистого скакуна Зазу. Он утверждает, что смог это сделать с помощью украинских спецслужб.