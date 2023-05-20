В оккупированную Запорожскую область прибыли "кадыровцы", — ЦНС
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить все больше украинской территории. Всё больше военных подразделений можно зафиксировать в Украине.
В Центре национального сопротивления сообщают об очередном таком передвижении войска.
Там заявляют, что на временно оккупированной территории появились военные из личных отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова.
"На временно оккупированные территории Запорожья оккупанты перебросили мотострелковый батальон "Юг-Ахмат", который подчиняется Кадырову", — говорится в сообщении.
Напомним, главе Чечни Рамзану Кадырову удалось вернуть из Чехии своего породистого скакуна Зазу. Он утверждает, что смог это сделать с помощью украинских спецслужб.