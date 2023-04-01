До річниці визволення Бучі у Нью-Йорку відкрилась виставка про воєнні злочини рф

Відкриття виставки у Нью-Йорку

У п'ятницю, 31 березня, — у день звільнення Бучі — у Нью-Йорку відкрили виставку "Україна. Розп’яття. Трибунал". Вона присвячена злочинам рф в Україні і презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає росію за усі злочини.

Про це повідомили в Офісі Президента 1 квітня.

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Відкриття виставки у Нью-Йорку

Зазначається, що виставка організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні за підтримки Офісу Президента України. Вона свідчить про російські злочини стосовно мирного населення, дітей та військовополонених, а також міжнародного гуманітарного права та територіальної цілісності України.

На площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад 1000 експонатів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій, де рф тероризувала мирне населення.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на відкритті виставки заявив, що Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва росії. Він розповів, що станом на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів.

"Воєнні злочини росії настільки нахабні й очевидні, що Міжнародний кримінальний суд нещодавно видав ордер на арешт президента володимира путіна. Перш за все, головним та первинним злочином, вчиненим президентом росії, є саме акт агресії", — наголосив Єрмак.

Разом з тим, за словами Андрія Єрмака, в агресії проти України винен не лише путін. Десятки людей з його оточення брали участь у її організації.

"Усі ці люди мають отримати по заслугах. Для цього має бути створений спеціальний трибунал, який судитиме і каратиме їх", — пояснив очільник ОП.

За словами його словами, злочин агресії –— це фундаментальний материнський злочин. І кожен підозрюваний у його скоєнні має бути притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, на початку березня у Польщі презентували виставку картин відомих українських художників. На заході вдалося зібрати понад 40 тисяч злотих (понад 340 тисяч гривень) на потреби ЗСУ.

Фото: ОП