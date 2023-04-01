Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow До річниці визволення Бучі у Нью-Йорку відкрилась виставка про воєнні злочини рф arrow

До річниці визволення Бучі у Нью-Йорку відкрилась виставка про воєнні злочини рф

1 квітня 2023 17:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Відкриття виставки у Нью-Йорку
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 31 березня, — у день звільнення Бучі — у Нью-Йорку відкрили виставку "Україна. Розп’яття. Трибунал". Вона присвячена злочинам рф в Україні і презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає росію за усі злочини.

Про це повідомили в Офісі Президента 1 квітня.

Читайте також:

Відкриття виставки у Нью-Йорку

Зазначається, що виставка організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні за підтримки Офісу Президента України. Вона свідчить про російські злочини стосовно мирного населення, дітей та військовополонених, а також міжнародного гуманітарного права та територіальної цілісності України.

виставка

На площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад 1000 експонатів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій, де рф тероризувала мирне населення.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на відкритті виставки заявив, що Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва росії. Він розповів, що станом на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів.

"Воєнні злочини росії настільки нахабні й очевидні, що Міжнародний кримінальний суд нещодавно видав ордер на арешт президента володимира путіна. Перш за все, головним та первинним злочином, вчиненим президентом росії, є саме акт агресії", — наголосив Єрмак.

Разом з тим, за словами Андрія Єрмака, в агресії проти України винен не лише путін. Десятки людей з його оточення брали участь у її організації. 

"Усі ці люди мають отримати по заслугах. Для цього має бути створений спеціальний трибунал, який судитиме і каратиме їх", — пояснив очільник ОП.

За словами його словами, злочин агресії –— це фундаментальний материнський злочин. І кожен підозрюваний у його скоєнні має бути притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, на початку березня у Польщі презентували виставку картин відомих українських художників. На заході вдалося зібрати понад 40 тисяч злотих (понад 340 тисяч гривень) на потреби ЗСУ.

Фото: ОП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB