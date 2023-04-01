Деокупація Бучі: спогади про Бучанську різанину

ЗСУ деокупували містечко Буча 31 березня 2022 року

Рік тому 31 березня 2022 року ЗСУ звільнили містечко Буча, що на Київщині, і побачене там шокувало увесь світ. Тіла десятків цивільних бучан лежали просто неба на дорогах, тротуарах, за будинками та у підвалах. Це були закатовані окупантами до смерті, вбиті, спалені та зґвалтовані, а ще розстріляні снайперами прості бучани. Дане звірство російської армії у Бучі назване "Бучанською різаниною", що загалом вписується у поняття геноциду українського народу.

Новини.LIVE побували в Бучі напередодні і поспілкувалися із місцевими про пережите.

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"Щодня вбивали десятки людей"

Не всі бучани можуть відверто говорити про місячну окупацію російськими військами. Пройшов лише рік від трагедії, а для людей досі кидає у холодний піт від спогадів. І це не лірика, це реалії.

Щодня окупанти вбивали десятки людей, часто через просто так, бо захотілося, — розповів Новини.LIVE бучанин та керуючий справами Бучанської райради Дмитро Гапченко. Торік у лютому і березні він увесь час мешкав в окупації.

Буча

Офіційно у Бучі загинула 461 людина, а в усьому Бучанському районі вбито 1137 осіб.

Проте ця цифра може бути більшою, додає Дмитро. Багато хто помирав через неможливість отримати медичні послуги. А це інфаркти, інсульти.

За його словами, перші жертви бучанської трагедії з'явилися вже на другий день вторгнення — 25 лютого. Згідно відеокамер на перехресті у бік Гостомеля російські військові із засідки розстріляли цивільні автівки, які проїжджали там. За іронією долі, першою жертвою окупантів став громадянин рф, який просто їхав по тій дорозі.

Дмитро Гапченко

"Одна пара дивом вижила, просто дивом. Навіть не зрозуміли, звідки стріляли і що сталося. У їхній машині різко посипалося лобове скло, кулі пройшли повз вух у дружини водія. Подружжя постраждало лише від скла, яке розсипалось, але то вже було нічого", — розповідає чоловік.

"Російський солдат всадив кулю в голову, а потім ще раз контрольний"

З особливою жорстокістю окупанти поводилися на відомій бучанській вулиці Яблунській. Ця вулиця разом із сусідською Вокзальною були епіцентром російського вторгнення до Бучі. Вийти за ворота подвірʼя, а ще гірше відважитися сходити за водою чи знайти хоч якісь продукти — гарантована снайперська смертельна куля.

"Розстрілювали тільки за те, що люди виходили за водою. Розстріл на Яблунській — абсолютно безглуздий. Знайомого розстріляли за те, що він вийшов на балкон за консервацією. Йому за це прилетіла снайперська куля. Вбили мого друга Руслана, який із сином прийшли в лікарню за ліками для бабусі. Російський солдат всадив їм за кулю, а потім ще зробив контрольний в голову", — згадує чоловік.

Його друг Руслан загинув на місці, а сина Юрія від смерті врятував капюшон. Це сталося на вулиці Тарасівській. Пізніше там же інший російський військовий розстріляв поранену дівчину.

"Мій родич вивозив тіла вбитих і вбиті вони були якраз снайперськими кулями. Не осколки, а саме кулі. І взагалі тіла забирати не дозволяли. Через це після деокупації світ був шокований побаченим у Бучі, бо тіла вбитих так і пролежали на вулицях близько місяця", — пояснив.

Дошка пам'яти на місці розстрілу росіянами бійців тероборони Бучі

Дошка пам'яти на місці розстрілу росіянами бійців тероборони Бучі 1 / 2

Квіти на Яблунській

Квіти на Яблунській

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Тіла на Яблунській пролежали на вулиці місяць

Бучанин Євген Мельничук — мешкає на вулиці Вокзальній. В окупації знаходилися до 10 березня. Зізнається, йому досі вже не віриться, що довелося пережити таке жахіття. Нині все видається страшним сном. Однак його молодша 6-річна донька перестрашена досі. Зараз із бабусею мешкають у друзів Євгена в Литві.

"Як чула гучні звуки — ще місяців два під стіл залазила. Зараз вже трохи призабула, але досі згадує як ми йшли через міни. І трупів тут просто капець скільки було. Ми закривали їй очі, але все рівно... Тому коли світ побачив ці жахіття — трупам було місяць. Перші зʼявилися вже 3 березня", — згадує Євген.

Вулиця Яблунська в Бучі стала відомою на весь світ

Він виїхав з Бучі 10 березня, коли погодили зелений коридор для цивільних. Доти, із 27 лютого жив у підвалі дитячого садку, що поруч. Каже, вийти із підвалу без дозволу росіяни — означало отримати снайперську кулю. Загалом у тому підвалі мешкало 312 дорослих і 72 дитини.

"Їжі вистачало кожному по ложці. Випускали курити і одного разу я побачив, як окупанти носять в садок ящики із БК. Зрозумів, що це на довго і вмовив дружину вийти по зеленому коридору. 10 березня нас набралось 500-600 осіб. Вивели за другим разом. Оскільки безпеку ніхто не гарантував, з підвалу садка вийшли не всі. Але здається, їх там не чіпали", — згадує Євген.

Братська могила в Бучі. 4 квітня 2022 року. Фото: УНІАН

Чому окупанти влаштували різанину в Бучі?

Бучанам досі незрозуміло, чому саме в Бучі сталася така жахлива різанина, чому саме тут російські снайпери розстрілювали цивільних тільки за те, що вони хотіли набрати води або ж дістати хлібину.

Вшанування пам'яті загиблих в Бучі. 31 березня 2023 року. Фото: УНІАН

Вшанування пам'яті загиблих в Бучі. 31 березня 2023 року. Фото: УНІАН

Вшанування пам'яті загиблих в Бучі. 31 березня 2023 року. Фото: УНІАН

Вшанування пам'яті загиблих в Бучі. 31 березня 2023 року. Фото: УНІАН

Вшанування пам'яті загиблих в Бучі. 31 березня 2023 року. Фото: УНІАН 1 / 5

За даними головного управління розвідки Міністерства оборони до воєнних злочинів у Бучі причетна 64-та окрема мотострілецька бригада рф. Пізніше вона втратила понад 90% особового складу у боях на Харківщині.