К годовщине освобождения Бучи в Нью-Йорке открылась выставка о военных преступлениях рф

Открытие выставки в Нью-Йорке

В пятницу, 31 марта, — в день освобождения Бучи — в Нью-Йорке открыли выставку "Украина. Распятие. Трибунал". Она посвящена преступлениям россии в Украине и презентуется накануне рассмотрения в ООН вопроса создания Международного трибунала, который накажет россию за преступления.

Об этом сообщили в Офисе Президент 1 апреля.

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Открытие выставки в Нью-Йорке

Выставка организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне при поддержке Офиса Президента Украины. Она свидетельствует о российских преступлениях по отношению мирного населения, детей и военнопленных, а также международного гуманитарного права и территориальной целостности Украины.

На площади около двух тысяч квадратных метров размещено более 1000 экспонатов, собранных во время экспедиций к только что деоккупированных территорий, где россия терроризировала мирное население.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на открытии выставки заявил, что Украина считает очень важным создание Международного специального трибунала для руководства россии. Он рассказал, что на конец марта в Украине зафиксировано 90 тысяч военных преступлений.

"Военные преступления россии настолько наглы и очевидны, что Международный уголовный суд недавно выдал ордер на арест президента владимира путина. Прежде всего, главным и первичным преступлением, совершенном президентом россии, является именно акт агрессии", — подчеркнул Ермак.

Вместе с тем, по словам Андрея Ермака, в агрессии против Украины виноват не только путин. Десятки людей из его окружения участвовали в организации.

"Все эти люди должны получить по заслугам. Для этого должен быть создан специальный трибунал, который будет судить и наказывать их", — пояснил глава ОП.

По словам его словам, преступление агрессии — это фундаментальное материнское преступление. И каждый подозреваемый в его совершении должен быть привлечен к ответственности.

Напомним, в начале марта в Польше презентовали выставку картин известных украинских художников. На мероприятии удалось собрать более 40 тысяч злотых (более 340 тысяч гривен) на нужды ВСУ.

Фото: ОП