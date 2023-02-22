У Німеччині та країнах Балтії покажуть трофейні російські танки

До роковин вторгнення у чотирьох країнах ЄС покажуть трофейні російські танки
Україна відправила до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії трофейні російські танки. Їх покажуть на роковини вторгнення рф в Україну.
Про це у своєму Facebook розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
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За словами очільника Міноборони України, вже 24 лютого жителі Німеччини, Литви, Латвії та Естонії побачать трофейні російські танки у вигляді музейних експонатів.
Відомо, що влітку перші такі експозиції приймали наші друзі у Польщі та Чехії.
"Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше — огиду та презирство", — написав Резніков.
Окрім того, глава Міноборони вважає, що за допомогою цієї виставки ще більше європейців переконається, що росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що США до роковин російського вторгнення представлять новий пакет санкцій проти рф.