У Німеччині та країнах Балтії покажуть трофейні російські танки

Російська бронетехніка на прикордонному пункті пропуску

Україна відправила до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії трофейні російські танки. Їх покажуть на роковини вторгнення рф в Україну.

Про це у своєму Facebook розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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За словами очільника Міноборони України, вже 24 лютого жителі Німеччини, Литви, Латвії та Естонії побачать трофейні російські танки у вигляді музейних експонатів.

Відомо, що влітку перші такі експозиції приймали наші друзі у Польщі та Чехії.

"Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше — огиду та презирство", — написав Резніков.

Окрім того, глава Міноборони вважає, що за допомогою цієї виставки ще більше європейців переконається, що росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США до роковин російського вторгнення представлять новий пакет санкцій проти рф.