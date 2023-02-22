В Германии и странах Балтии покажут трофейные российские танки

К годовщине вторжения в четырех странах ЕС покажут трофейные российские танки
Украина отправила в Германию, Литву, Латвию и Эстонию трофейные российские танки. Их покажут на годовщину вторжения россии в Украину.
Об этом в своем Facebook рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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По словам главы Минобороны Украины, уже 24 февраля жители Германии, Литвы, Латвии и Эстонии увидят трофейные российские танки в виде музейных экспонатов.
Известно, что летом первые такие экспозиции принимали друзья в Польше и Чехии.
"Это также должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо. Ранее вызывавшее тотальный страх, а теперь все чаще — отвращение и презрение", — написал Резников.
Кроме того, глава Минобороны считает, что с помощью этой выставки еще больше европейцев убедится, что россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома.
Напомним, ранее мы писали, что США к годовщине российского вторжения представят новый пакет санкций против рф.