До українських ЗМІ потрапили уламки ракети Х-69, яка атакувала Трипільську ТЕС
До українських ЗМІ потрапили уламки новітньої російської ракети Х-69, яка атакувала Трипільську ТЕС у Київській області. Достеменність типу ракет дозволило встановити маркування, знайдене на одному з уламків зброї.
Про це інформує "Українська правда" з посиланням на джерела серед правоохоронців.
Росія атакувала Трипільську ТЕС новітньою ракетою
Як повідомили джерела видання, справжність ракети дозволило встановити маркування на її знайдених уламках. Ракета дійсно є модифікацією модернізованої радянської авіаракети Х-59 "Ґедзь", яка запускається з важких винищувачів Су-34 та Су-35.
Нагадаємо, раніше портал Defence Express встановив, що Повітряно-космічні сили Росії здійснили удар по Трипільській теплоелектростанції саме такою ракетою, яка може бути більш небезпечною, ніж аеробалістичний комплекс "Кинджал".
Зауважимо, що внаслідок масованої атаки ПКС РФ у четвер, 11 квітня, було знищено всю генерацію ''Центренерго''.
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