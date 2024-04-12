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К украинским СМИ попали обломки ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС

12 апреля 2024 16:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
К украинским СМИ попали обломки ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС
Обломок ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС. Фото: Украинская правда
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

К украинским СМИ попали обломки новейшей российской ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС в Киевской области. Подлинность типа ракет позволила установить маркировка, найденная на одном из обломков оружия.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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В украинские СМИ попали обломки ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС
Обломки ракеты Х-69. Источник: Украинская правда
В украинские СМИ попали обломки ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС
Обломок ракеты Х-69. Источник: Украинская правда

Как сообщили источники издания, подлинность ракеты позволила установить маркировка на ее найденных обломках. Ракета действительно модификация модернизированной советской авиаракеты Х-59 "Овод", которая запускается с тяжелых истребителей Су-34 и Су-35.

В украинские СМИ попали обломки ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС
Обломок ракеты Х-69. Источник: Украинская правда

Напомним, ранее портал Defence Express установил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции именно такой ракетой, которая может быть более опасна, чем аэробалистический комплекс "Кинжал".

Заметим, что в результате массированной атаки ВКС РФ в четверг, 11 апреля, была уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''.

СМИ
Украина
ракета
самолеты
ракетный удар

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