К украинским СМИ попали обломки ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС
К украинским СМИ попали обломки новейшей российской ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС в Киевской области. Подлинность типа ракет позволила установить маркировка, найденная на одном из обломков оружия.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники среди правоохранителей.
Россия атаковала Трипольскую ТЭС новейшей ракетой
Как сообщили источники издания, подлинность ракеты позволила установить маркировка на ее найденных обломках. Ракета действительно модификация модернизированной советской авиаракеты Х-59 "Овод", которая запускается с тяжелых истребителей Су-34 и Су-35.
Напомним, ранее портал Defence Express установил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции именно такой ракетой, которая может быть более опасна, чем аэробалистический комплекс "Кинжал".
Заметим, что в результате массированной атаки ВКС РФ в четверг, 11 апреля, была уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''.
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