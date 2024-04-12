К украинским СМИ попали обломки ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС

Обломок ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС. Фото: Украинская правда

К украинским СМИ попали обломки новейшей российской ракеты Х-69, атаковавшей Трипольскую ТЭС в Киевской области. Подлинность типа ракет позволила установить маркировка, найденная на одном из обломков оружия.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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Обломки ракеты Х-69. Источник: Украинская правда

Обломок ракеты Х-69. Источник: Украинская правда

Как сообщили источники издания, подлинность ракеты позволила установить маркировка на ее найденных обломках. Ракета действительно модификация модернизированной советской авиаракеты Х-59 "Овод", которая запускается с тяжелых истребителей Су-34 и Су-35.

Обломок ракеты Х-69. Источник: Украинская правда

Напомним, ранее портал Defence Express установил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции именно такой ракетой, которая может быть более опасна, чем аэробалистический комплекс "Кинжал".

Заметим, что в результате массированной атаки ВКС РФ в четверг, 11 апреля, была уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''.