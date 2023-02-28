Наслідки ударів по нафтобазі в Туапсе - нові фото та відео

На нафтосховище "Роснефти" впали два дрони

У Мережі з'явилися нові фото та відео наслідків атаки дронів на нафтосховище "Роснефти" у Туапсе.

Як повідомила місцева влада, у ніч на 28 лютого на нафтобазу компанії "Роснефть" впали два дрони, начинені вибухівкою.

"Пожежу локалізовано на площі 200 квадратних метрів. На гасінні були задіяні сили та засоби РСНС, 32 особи та 11 одиниць техніки. Нафтові резервуари не уражено, розливу нафтопродуктів та постраждалих немає", — цитує заяву адміністрації Туапсінського району Краснодарського краю телеграм-канал ASTRA.

При цьому, судячи зі світлин, які з'явилися в Мережі, нафтосховище зазнало серйозних пошкоджень. Також місцеві ЗМІ уточнюють, що за кілька десятків метрів від місця вибухів розташовані казарми міноборони рф.

Масована атака БпЛА по російських регіонах — що відомо

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого безпілотники також атакували Бєлгородську та Брянську області рф. При цьому один із БпЛА, згідно з повідомленням бєлгородського губернатора В'ячеслава Гладкова, залетів у вікно однієї з квартир.

Також 28 лютого "невідомі літальні апарати" впали на території тваринницької ферми в Республіці Адигея та поруч із газовою компресорною станцією поблизу села Губастово під Коломною (Московська область).

"Відстань від Губастово до Красної площі, за даними Google Maps, близько 100 км. Отже, БпЛА міг би долетіти з цієї точки до кремля, якби не впав, приблизно за 43 хвилини", — оцінив потужності невідомого безпілотника The Insider.

Крім того, того ж дня було закрито повітряний простір над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю. Повідомляється, що на цій території було оголошено план "Ковер", який запроваджують при незаконному перетині кордону, а також при появі у повітряному просторі невідомих об'єктів.