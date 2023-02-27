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"Нечего сказать": Песков отказался комментировать атаку на военный аэродром в Мачулищах

27 февраля 2023 13:12
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах
Как утверждает "рот путина", у Лукашенко опровергли информацию об атаке
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об атаке на военный аэродром в белорусских Мачулищах.

Об этом он сказал российскому Интерфаксу.

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"Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить", — заявил он журналистам.

В то же время правительство Лукашенко на данный момент не озвучивало никаких официальных комментариев по поводу атаки на Мачулищи.

Что произошло

26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в десяти километрах от Минска прозвучали взрывы.

Позже стало известно, что целью атаки стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате полученных повреждений самолет был полностью выведен из строя.

Как сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", атака была произведена двумя дронами. По словам главы BYPOL Александра Азарова, диверсия была организована белорусскими партизанами, которые уже покинули пределы Беларуси.

Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, которая предоставляет российским военным свою территорию для обстрелов Украины, будет открыто воевать на стороне россии только в том случае, если хотя бы один украинский солдат вторгнется на территорию РБ.

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