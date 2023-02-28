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Хорошо бомбануло: новые фото и видео последствий атаки БпЛА в российском Туапсе

28 февраля 2023 15:40
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Последствия ударов по нефтебазе в Туапсе - новые фото и видео
На нефтехранилище "Роснефти" упали два дрона
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

В Сети появились новые фото и видео последствий атаки дронов на нефтехранилище "Роснефти" в Туапсе.

Как сообщили местные власти, в ночь на 28 февраля на нефтебазу компании "Роснефть" упали два дрона, начиненных взрывчаткой.

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"Пожар локализован на площади 200 квадратных метров. На тушении были задействованы силы и средства РСЧС, 32 человек и 11 единиц техники. Нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов и пострадавших нет", — цитирует заявление администрации Туапсинского района Краснодарского края телеграм-канал ASTRA.

При этом, судя по появившимся в Сети фотографиям, нефтехранилище получило серьезные повреждения. Также местные СМИ уточняют, что в нескольких десятках метров от места взрывов расположены казармы минобороны рф.

Массированная атака БПЛА по российским регионам - что известно

Напомним, в ночь на 28 февраля беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области рф. При этом один из БПЛА, согласно сообщению белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, залетел в окно одной из квартир.

Также 28 февраля "неизвестные летательные аппараты" упали на территории животноводческой фермы в Республике Адыгея и рядом с газовой компрессорной станцией вблизи деревни Губастово под Коломной (Московская область).

"Расстояние от Губастово до Красной площади, по данным Google Maps, около 100 км. Следовательно, БПЛА мог бы долететь из этой точки до Кремля, если бы не упал, примерно за 43 минуты", — оценил мощности неизвестного беспилотника The Insider.

Кроме того, в тот же день было закрыто воздушное пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.  Сообщается, что на этой территории был объявлен план "Ковер", который вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов.

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