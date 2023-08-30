Добровольці РДК заявили про спільну з СБУ атаку по військовому об'єкту у Курську

Бійці РДК. Фото: t.me/russvolcorps

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" заявили, що спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки України провели успішну атаку в Курській області. У ніч на 27 серпня вони пройшли кордон та вдарили по військовому об'єкту.

Про це повідомляє РДК.

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У РДК розповіли, що було атаковано аеродром.

"Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам. Уражено й елементи ППО, яка прикривала літаки катів", — йдеться у повідомленні.

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" розповіли, що російська ППО влучила в житловий будинок у Курську. Губернатор області раніше заявляв, що в багатоповерхівку врізався український дрон. РДК наголошує, що він завадив Міноборони РФ, яке намагалося промовчати про пошкоджену будівлю.

Допис РДК. Фото: t.me/russvolcorps

Допис РДК. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно бійці "Російського Добровольчого Корпусу" звернулися до "вагнерівців" із закликом почати воювати на боці України. За їхніми словами, якщо найманці не скоювали воєнних злочинів на території нашої держави, то вони можуть приєднатися до російських добровольців.