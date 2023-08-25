"Вирушити маршем на Москву": представники "РДК" звернулися до "вагнерівців"

Бійці з "Російського добровольчого корпусу". Фото: скриншот з відео підрозділу

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" звернулися до "вагнерівців" із закликом почати воювати на боці України. За їхніми словами, якщо найманці не скоювали воєнних злочинів на території нашої держави, то вони можуть приєднатися до російських добровольців.

Відповідне звернення "РДК" опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Звернення до найманців

"Звертаємося до бійців ПВК "Вагнер", для яких слова вірність і честь ще мають сенс і значення.

Судячи з усього, вчора було цинічно страчено ваших командирів і батька-засновника. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно кожному. Тому зараз у вас є непростий, але досить логічний вибір: або стати в "стійло" МО РФ на службу вбивць ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їхнім катам, перейшовши на бік України", — наголосили вони.

"Марш на Москву"

Крім того, військові запропонували приєднатися до їхнього корпусу, аби завершити цю "кровопролитну" війну.

"Ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т. зв. "СВО", а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися за 200 км від МКАДу, а дійти до кінця! У разі вашого добровільного переходу на бік України, ЗСУ і МО України гарантують вам безпеку та гідні умови!", — запевнили російські добровольці.

Нагадаємо, журналісти білоруського видання "Радыё Свабода" отримали ексклюзивні супутникові знімки від Planet Labs. На них помітно, як "вагнерівці" демонують свій табір у селі Цель, яке біля Осиповичів.