Добровольцы РДК заявили о совместной с СБУ атаке по военному объекту в Курске
Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" заявили, что совместно с военной контрразведкой Службы безопасности Украины провели успешную атаку в Курской области. В ночь на 27 августа они прошли границу и ударили по военному объекту.
Об этом сообщает РДК.
Атака в Курской области
В РДК рассказали, что был атакован аэродром.
"Уничтожены все намеченные цели. Отмечаем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей", — говорится в сообщении.
Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" рассказали, что российская ПВО попала в жилой дом в Курске. Губернатор области ранее заявлял, что в многоэтажку врезался украинский дрон. РДК отмечает, что он помешал Минобороны РФ, которое пыталось промолчать о поврежденном здании.
Напомним, недавно бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" обратились к "вагнеровцам" с призывом начать воевать на стороне Украины. По их словам, если наемники не совершали военных преступлений на территории нашего государства, то они могут присоединиться к российским добровольцам.